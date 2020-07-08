Спрос на кредиты вырос, но банки ужесточили их выдачу

Спрос со стороны бизнеса на банковские кредиты вырос, но банки стали ужесточать условия кредитования, говорится в мониторинге банковского кредитования за первый квартал, который обнародовал Национальный банк.

Мониторинг подготовлен на основании опроса всех банков страны.

Результаты исследования показали, что спрос на кредиты в белорусских рублях вырос у всех категорий кредитополучателей; спрос на изменение валюты обязательств по ранее предоставленным краткосрочным кредитам в иностранной валюте на обязательства в белорусских рублях со стороны бизнеса повысился.

Кроме этого, спрос на продление сроков кредитных договоров в национальной и иностранной валюте повысился у представителей всех категорий бизнеса.

В свою очередь, банки, как показали результаты опроса, ужесточили условия кредитования в национальной валюте для всех категорий кредитополучателей. Также условия кредитования в иностранной валюте ужесточились для всех категорий бизнеса (физлицам в Беларуси с 2009 года валютные кредиты запрещено предоставлять).

Кроме этого, банки ужесточили требования к финансовому положению кредитополучателей, а направления кредитования сократились для представителей всех категорий кредитополучателей.

В ходе опроса Нацбанка представители коммерческих банков предположили, что вплоть до третьего квартала условия кредитования будут ужесточаться.

Белорусские экономисты обращают внимание, что в условиях кризиса, порожденного коронавирусом, многие бизнесы оказались на грани выживания, а перспективы ряда отраслей остаются неопределенными. Поэтому готовность банков выдавать кредиты будет ниже, чем в предыдущие годы.

«Большинство белорусских банков в этом году будут настроены на так называемое рационирование кредитов», — предположил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Этот термин, пояснил экономист, в свое время ввел нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц.

«Под рационированием понимается ситуация на кредитном рынке, когда спрос на ссуды остается неудовлетворенным в результате ограничения предложения со стороны банков. С учетом высоких кредитных рисков, небольшой рублевой ликвидности у ряда банков и низкой маржинальности кредитных операций ситуация, описанная нобелевским лауреатам, в Беларуси в этом году очень вероятна», — прогнозирует Крук.