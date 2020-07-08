До 1 млрд человек могут столкнуться с голодом из-за коронавируса
Один миллиард людей на планете может столкнуться с голодом из-за коронавируса нового типа.
По мнению благотворительной организации «Помощь голодающим в мире» (ФРГ), в странах Африки и других государствах Южного полушария растет число заболевших пневмонией COVID-19, многие теряют работу, экономика сильно страдает, цены на продукты растут, а системы здравоохранения не справляются, пишет
Коронавирус усугубляет уже существующие проблемы и кризисы, такие как засуха, изменение климата, вооруженные конфликты и ошибки систем здравоохранения, говорится в докладе.
Не исключено, что число голодающих в мире может вырасти уже в ближайшие месяцы, а сильнее всего от последствий пандемии пострадают развивающиеся страны и государства с переходной экономикой.
В частности, из-за транспортных и торговых ограничений обрываются многие цепочки поставок, а экономические проблемы приводят к росту уровня бедности.
В настоящее время в мире, по данным организации, голодают около 821,6 млн человек, что составляет 11% населения Земли. При этом в 47 странах ситуация с питанием оценивается как серьезная, очень серьезная или катастрофическая.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 8 июля, в мире коронавирусной инфекцией заразилось 11 799 443 человека (умерло 543 558).
Напомним, по официальным данным Минздрава на 7 июля, в Беларуси число заразившихся составляло 64 003 (количество умерших — 436).
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