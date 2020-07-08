А1 протестировал связь на третьей линии минского метро

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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 в тестовом режиме обеспечил мобильную связь и интернет-соединение на третьей линии Минского метрополитена.

Проверка связи показала техническую готовность сети А1 на станциях «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

После открытия третьей линии пассажиры метро смогут свободно звонить, в том числе в формате HD-Voice, а также пользоваться мобильным интернетом — как на платформах станций, так и в подземных переходах.

Кроме того, в самое ближайшее время связь А1 станет доступна в тоннелях между станциями «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Связь на других перегонах подземки появится после завершения работ другими белорусскими операторами, вовлеченными в проект.
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Тэги: А1 Беларусь минское метро Город: Минск

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