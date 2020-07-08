Цепкало заявил в прокуратуру на Седата Игдеджи

Не потерявший еще надежду быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты Валерий Цепкало подал заявление в прокуратуру по фактам лжесвидетельствам турецкого бизнесмена Седата Игдеджи.

Как рассказал он 7 июля в ходе очередного стрима, его команда направила документы в надзорный орган «по всем фактам и лжесвидетельствам, которые он [бизнесмен] выносит на общую публику».

«Он зашел в Парк [высоких технологий], выиграв один тендер, — подчеркнул Цепкало. — Строить предложил по самой низкой цене, когда мы строили инкубатор, комиссией был выбран генподрядчиком».

Однако, утверждает претендент, «как и двадцать предыдущих объектов, он его не построил».

«Ничего он не строил, всё вранье… Насколько я знаю, он очень много людей обманул, у него только по двум компаниям около двухсот различных судебных исков», — добавил Цепкало.

Он обратился ко всем, кто как-то пострадал от бездеятельности Игдеджи, с просьбой присылать информацию, чтобы ее можно было опубликовать.