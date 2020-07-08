Биржа: на торгах 8 июля дружно упали доллар и евро
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением и американской, и европейской валют.
Так, доллар потерял 0,004 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,4399 белорусского рубля.
Евро сдал позиции на 0,0025 пункта — 2,7547 белорусского рубля.
А вот российский рубль существенно укрепился. Плюс составил 0,0419 пункта —3,4301 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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