Биржа: на торгах 8 июля дружно упали доллар и евро

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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением и американской, и европейской валют.

Так, доллар потерял 0,004 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,4399 белорусского рубля.

Евро сдал позиции на 0,0025 пункта — 2,7547 белорусского рубля.

А вот российский рубль существенно укрепился. Плюс составил 0,0419 пункта —3,4301 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: валюта

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