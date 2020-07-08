Ноу-хау от ученых БГУ поможет в борьбе с коронавирусом

Сотрудники НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета разработали многоразовую трехслойную защитную маску.

Фото пресс-службы БГУ

Как сообщили в вузе, разработка изготавливается только из белорусских материалов : «Для внешнего и внутреннего слоев используется не имеющий аналогов в мире новый пленочно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жестким обработкам. Данный материал разработан и производится в НИИ физико-химических проблем БГУ. Средний слой одновременно выполняет функции фильтра и сорбента и состоит из углеродного нетканого полотна "Карбопон-Актив", который выпускается на предприятии "СветлогорскХимволокно". За счет действия этого материала предотвращается попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании».

Еще одной особенностью маски является брызгоустойчивость и воздухопроницаемость.

Она биосовместима с кожей человека, выдерживает многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100°С в присутствии лимонной или уксусной кислот.

В БГУ отметили, что разработкой можно пользоваться многоразово, так как является износостойкой и «полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации».

В настоящее время ведутся переговоры с партнерами для организации производства инновационной продукции.

Напомним, по официальным данным Минздрава на 7 июля, в Беларуси число заразившихся превысило 64 тысячи человек (количество умерших — 436).

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