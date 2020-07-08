Ноу-хау от ученых БГУ поможет в борьбе с коронавирусом
Сотрудники НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета разработали многоразовую трехслойную защитную маску.
Как сообщили в вузе, разработка изготавливается только из белорусских материалов : «Для внешнего и внутреннего слоев используется не имеющий аналогов в мире новый пленочно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жестким обработкам. Данный материал разработан и производится в НИИ физико-химических проблем БГУ. Средний слой одновременно выполняет функции фильтра и сорбента и состоит из углеродного нетканого полотна "Карбопон-Актив", который выпускается на предприятии "СветлогорскХимволокно". За счет действия этого материала предотвращается попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании».
Еще одной особенностью маски является брызгоустойчивость и воздухопроницаемость.
Она биосовместима с кожей человека, выдерживает многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100°С в присутствии лимонной или уксусной кислот.
В БГУ отметили, что разработкой можно пользоваться многоразово, так как является износостойкой и «полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации».
В настоящее время ведутся переговоры с партнерами для организации производства инновационной продукции.
Напомним, по официальным данным Минздрава на 7 июля, в Беларуси число заразившихся превысило 64 тысячи человек (количество умерших — 436).
Читайте также:
- Верховный комиссар ООН раскритиковала заявления Лукашенко о коронавирусе
- Приведший «Динамо-Брест» к золоту Личка: нельзя рисковать здоровьем игроков — надо остановить чемпионат
- Идущая своим путем в борьбе с COVID-19 Беларусь продолжает получать гуманитарную помощь
Только самые важные новости в наших каналах в