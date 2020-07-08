Северинца оставили за решеткой еще на 15 суток

Оппозиционному политику Павлу Северинцу набросили еще 15 суток административного ареста.

Как сообщают правозащитники, сегодня судья Советского района Минска Вера Головкова признала его виновным в призывах к участию в акции возле Комаровского рынка 7 июня (суд прошел по Skype).

Ольга Северинец (с желтой сумкой)

Свидетели

Политик был задержан 7 июня около своего дома вскоре после того, как он провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты.

8 июня суд Фрунзенского района Минска арестовал его на 15 суток за участие в одном из предыдущих предвыборных пикетов.

15 июня супруга политика Ольга Северинец сообщила, что Павла осудили еще по двум протоколам и в общей сложности ему назначено 75 суток ареста.

Фото Андрея Шавлюго

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