Северинца оставили за решеткой еще на 15 суток

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Оппозиционному политику Павлу Северинцу набросили еще 15 суток административного ареста.

Как сообщают правозащитники, сегодня судья Советского района Минска Вера Головкова признала его виновным в призывах к участию в акции возле Комаровского рынка 7 июня (суд прошел по Skype).

Ольга Северинец (с желтой сумкой)

Свидетели

Политик был задержан 7 июня около своего дома вскоре после того, как он провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты.

8 июня суд Фрунзенского района Минска арестовал его на 15 суток за участие в одном из предыдущих предвыборных пикетов.

15 июня супруга политика Ольга Северинец сообщила, что Павла осудили еще по двум протоколам и в общей сложности ему назначено 75 суток ареста.

 

Фото Андрея Шавлюго

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Павел Северинец Вера Головкова Город: Минск

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