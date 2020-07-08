В Беларуси за последние сутки вновь зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 64 224 (+221 за последние сутки), скончалось 443 человека (+7), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За последние сутки прирост инфицированных, согласно официальной статистике, снова вырос. В предыдущие сутки новых случаев было 199 (семь смертей).

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 52 854 пациента (за последние сутки 952). Таким образом, излечилось более 80% заболевших.

Проведено 1 087 245 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 8978.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более двух месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.