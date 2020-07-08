Россия снимает ограничения на поставку говядины для семи белорусских предприятий

/ Экономика
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Для семи белорусских предприятий снимаются ограничения на поставку в Россию говядины.

Как сообщила пресс-служба правительства, такая договоренность достигнута 8 июля в ходе переговоров вице-премьера Александра Субботина с представителями Минсельхоза России и Россельхознадзора.

«По итогам переговоров было принято решение об отмене с 9 июля временных ограничений на поставки в Россию блочного мяса говядины ОАО "Акдимол", Поставского, Могилевского, Березовского, Слуцкого, Бобруйского, Ошмянского мясокомбинатов с последующей возможностью снятия ограничений на поставки охлажденного мяса (туши, полутуши)», — отметила пресс-служба.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор 6 июля снял запрет на транзит говядины с этих же семи предприятий Беларуси по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Александром Субботиным, которые прошли 3 июля в режиме телеконференции.

Такое решение принято «с учетом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и на основании представленных ранее материалов».
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Тэги: белорусское мясо экспорт говядины Россельхознадзор Беларусь-Россия Персона: Александр Субботин

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