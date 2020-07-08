«Вместе — мы победим!» Бабарико прислал письмо своему штабу

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Команда потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико получила письмо от бывшего банкира.

Источник: facebook.com/viktar.babaryka

«И вообще творческий потенциал, я уверен, не ослабевает : ) Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе — мы победим! Или вместе — к лучшему!», — написал Бабарико.

«Друзья, мы в штабе улыбаемся после этих строк! Мы, наконец, получили от него письмо. Делимся с вами хорошим настроением и оптимизмом, берем в руки открытку, ручки и пишем ему наш ответ: "Мы не отчаиваемся, продолжаем работать и менять Беларусь к лучшему. Нас много. Вместе — мы победим!"», — ответили в штабе.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико

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