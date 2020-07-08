Страховая компания «Кентавр» начала процесс возобновления платежей клиентам и партнерам

Началась разблокировка счетов страховой компании «Кентавр», которые были заморожены в июне после обысков по делу «Белгазпромбанка».

«Мы рады вам сообщить, что сегодня 08.07.2020 начался процесс возобновления платежей нашим клиентам и партнерам. В течение двух недель мы планируем погасить всю имеющуюся задолженность перед вами за прошлый период», — сообщается на сайте компании.

Отмечается, что управление добровольного медицинского страхования работает в штатном режиме, с медицинскими центрами ведутся переговоры по возобновлению работы. Станции технического обслуживания автомобилей принимают гарантийные письма «Кентавра» на ремонт транспортных средств.

«Благодарим всех тех, кто в трудное для компании время, невзирая на трудности, продолжал с нами сотрудничество, верил в нас, поддерживал и вдохновлял. Сейчас ЗАСО "Кентавр" работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Счета ЗАСО «Кентавр» были заблокированы департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля после того, как 11 июня в головной офис «Белгазпромбанка» в Минске и некоторые другие компании, в том числе «Кентавр», пришли с обысками сотрудники финансовой милиции.

Проблемы у «Белгазпромбанка» и некоторых других компаний возникли после того, как возглавлявший банк около 20 лет Виктор Бабарико заявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси.