В ГПК заверили, что пограничники не участвовали в анонимном оппозиционном флешмобе

Пограничники возмущены «лживыми вбросами от их имени», говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Госпогранкомитета.

«В последнее время на некоторых интернет-площадках и в мессенджерах стали появляться политизированные публикации якобы от сотрудников силовых ведомств. Отдельные из таких сообщений размещались и от имени якобы военнослужащих пограничной службы, — отмечается в сообщении. — Пограничники возмущены фейками, вводящими общественность в заблуждение, направленными на раскол воинских коллективов и белорусского общества в целом».

Госпогранкомитет подчеркнул, что в многообразии информационных потоков «недобросовестные, как правило, анонимные источники пытаются сделать хайп на обсуждении актуальных политических тем, используя подмену понятий, подтасовку и откровенную ложь».

«Мы рекомендуем соблюдать информационную гигиену — получайте сведения из проверенных достоверных источников, а перед тем как делать выводы, сопоставляйте факты», — подчеркивается в сообщении.

Из публикации в телеграм-канале непонятно, о каких именно вбросах идет речь. В пресс-службе Госпогранкомитета БелаПАН пояснили, что речь идет о разных публикациях, в том числе о недавнем флешмобе, в ходе которого публиковались анонимные фотографии от якобы сотрудников разных силовых ведомств, высказывающихся против действующей власти.