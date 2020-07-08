Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову предъявили обвинения в рамках «дела Тихановского»

Оппозиционному политику Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову (Серый Кот) 8 июля предъявили обвинения в рамках «дела Тихановского».

Как сообщил БелаПАН адвокат Владимир Созончук, обоим предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

«Вину ни один, ни второй не признал. Думаю, что там никто не признает по этому делу», — сказал Созончук.

По его словам, с обоими подзащитными он сегодня виделся. На вопрос об их самочувствии, адвокат отметил: «Конечно, после того издевательства, что происходило по отношению к одному и другому в ЦИП применительно к отбытию административного ареста, то здесь у них вопросов и претензий к администрации нет. Тут более-менее все по-человечески, так скажем — и прогулки, и побриться, и помыться».

На прошлой неделе Созончук выступил с открытым письмом, в котором сообщил о том, что его не допускают к защите Козлова, так как адвокат отказывается оформить подписку о неразглашении данных предварительного следствия. По мнению Созончука, для этого нет правовых оснований.

На уточняющий вопрос, взята ли с него подписка, Созончук сказал: «Подписку о неразглашении по этому делу не давал. Но к защите допустили все-таки. Прислали бумагу о наказании меня в коллегию нашу (адвокатов — ред.), чтобы разобрались, что я такой плохой, но правовых оснований не допустить к защите у них вроде как нет».

По его словам, коллегия пока никак не отреагировала на письмо из Следственного комитета. «Это ж не так просто, это ж процедура, объяснения, сроки», — пояснил адвокат.

Статкевич должен был 30 июня выйти на свободу после отбытия 30 суток административного ареста, однако его не выпустили. За день до этого, 29 июня, политика признали подозреваемым по части 1 статьи 342 УК и арестовали. Как сообщил тогда Созончук, Статкевич подозревается в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, по предварительному сговору с видеоблогером Сергеем Тихановским.

«Уже сейчас мои коллеги пошли на предъявление обвинений нескольким блогерам. Все это уже объединено в одно дело, звучит же текст подозрения одинаковый. Вполне возможно, что скоро объявят о соединении дел, о группе и т.д.», — сказал Созончук.

30 июня также стало известно, что ютьюб-блогер из Барани (Оршанский район) Дмитрий Козлов (Серый Кот) является еще одним фигурантом дела по статье 342 Уголовного кодекса.

Таким образом, по данным правозащитников, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по статье 342. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. 13 из них признаны политическими заключенными.