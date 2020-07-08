Представители штаба Бабарико встретились с главами дипмиссий западных стран

Координатор штаба претендента в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова и адвокат Илья Салей 8 июля встретились с главами дипломатических миссий стран Европейского союза, Великобритании и США. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Бабарико.

Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

«Мы искренне благодарим наших европейских и американских коллег и друзей за возможность поделиться нашим видением ситуации, а также за внимание к Беларуси и поддержку белорусского народа», — говорится в сообщении. Подробности встречи не раскрываются.

Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико сейчас находится в СИЗО КГБ. Он, а также его сын и руководитель его инициативной группы Эдуард были задержаны 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений. Известно, что им предъявлены обвинения, но адвокатам запретили сообщать, по каким статьям Уголовного кодекса.

За несколько дней до этого в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности банка, которым до избирательной кампании руководил Бабарико, проводится по его поручению. При этом утверждал, что никакой политической подоплеки в этом нет.

Белорусские правозащитники и «Международная амнистия» признали Бабарико и его задержанных соратников политическими заключенными.