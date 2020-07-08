Партия БНФ потребовала от ЦИК отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты

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Партия БНФ подала в Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов жалобу с требованием отказать Александру Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты, сообщается на сайте организации.

Основанием для отказа в регистрации в жалобе указаны случаи «использования административного ресурса в пользу выдвижения кандидатом Лукашенко, использования его инициативной группой государственного финансирования и других материальных ресурсов, создания неравных условий и репрессии в отношении других претендентов на пост главы государства».

Кроме того, Партия БНФ не признает результаты прошедшего в 2004 году референдума, снявшего ограничения по количеству сроков президентства, поэтому считает, что регистрация Лукашенко будет нарушением Конституции.

Представители партии обратили внимание на то, что вовлеченные в процесс выдвижения Лукашенко организации — БРСМ и «Белая Русь», структуры Федерации профсоюзов Беларуси — получают финансовую поддержку из государственных средств. «Исполкомы и районные администрации создавали указанным структурам режим наибольшего благоприятствования вплоть до размещения объявлений о сборе подписей так называемыми общественными приемными на сайтах в разделах "Выборы 2020". Такое сращение госаппарата с инициативной группой Лукашенко было зафиксировано по всей "вертикали", причем как в Минске, так и в регионах», — отмечается в жалобе.

Партия БНФ также указывает, что «в период выдвижения кандидатов в президенты на инициативные группы по выдвижению других претендентов оказывалось давление, создавались препятствия со стороны органов исполнительной власти, находящихся под полным контролем Лукашенко».

«Были нарушены равные условия для участия в выборах уже на стадии выдвижения кандидатов, — констатируют авторы жалобы. — В том числе давление и репрессии имели форму задержания членов инициативной группы, включая координаторов и руководителей инициативных групп (сотни человек, в том числе активистов БНФ, были привлечены к административной ответственности уже на старте избирательной кампании); препятствия в сборе подписей со стороны администрации предприятий, привлечение участников пикетов по сбору подписей к административной и уголовной ответственности, иные препятствия в проведении сбора подписей путем пикетирования; обыски в офисных и жилых помещениях лиц, связанных с инициативными группами и штабами кандидатов; блокировка банковского счета избирательного фонда кандидата».

«В совокупности указанные обстоятельства нарушений, согласно статье 68 Избирательного кодекса, создают основания для отказа в регистрации Лукашенко А.Г. в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь», — считают в партии.

Руководитель Партии БНФ Григорий Костусев, комментируя жалобу, заявил, что текущая президентская кампания «разворачивается по наихудшему сценарию», когда силовым структурам «развязали руки для политических репрессий, а уголовное преследование оппонентов власти, аресты и пытки становятся основным методом подавления законного и справедливого возмущения граждан».

«Но при этом свою собственную избирательную кампанию Лукашенко также ведет бессовестно, не обращая внимания даже на минимальные ограничения, которые предусмотрены избирательным законодательством. И я считаю недопустимым оставлять без должной оценки беспрецедентное злоупотребление административным ресурсом, которое мы видим в ходе этой избирательной кампании. Такая оценка тем более важна с учетом отсутствия международных наблюдателей. Уже сейчас понятно, что если наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ и появятся в Беларуси, то они увидят только финальную стадию кампании», — отметил политик.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Партия БНФ белорусская оппозиция президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко Григорий Костусёв

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