Головченко: Ситуация в экономике Беларуси не абсолютно радужная, но контролируемая

Ситуация в экономике Беларуси контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заявил премьер-министр Роман Головченко 8 июля во время общения с коллективом ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

«Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства.

Премьер-министр обратил внимание на сложности, с которыми приходится сталкиваться в посткарантинный период странам и останавливавшим производство предприятиям. «Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП, то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше, — сказал он. — Эти цифры можно компенсировать каким-то образом за счет бюджетов, у кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности. У нас таких резервов нет. Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами».

Руководитель правительства сообщил, что господдержка экономики в условиях COVID-19 уже составила около 23 млн рублей. «По указу № 143 "О поддержке экономики" преференции и налоговые льготы получили субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели на сумму около 23 млн рублей. Этот процесс идет постоянно, анализируются просьбы о поддержке», — отметил Головченко. Кроме того, был принят указ № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан».

Правительство также приняло решение об увеличении поставок техники на внутренний рынок, что должно помочь обеспечить заказы для ключевых предприятий, добавил Головченко.

Премьер-министр констатировал, что некоторые отрасли даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП — это сельское хозяйство, строительство, информация и связь. «То есть они, наоборот, растут на фоне кризиса. Хорошо нам помогает жилищное строительство, в этом году уже 8,5 тыс. многодетных семей начали строительство жилья с государственной поддержкой. В следующем году эта цифра существенно вырастет, на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тыс. семей», — пояснил он.

Ситуацию на потребительском рынке глава правительства назвал достаточно стабильной. «Цены на товары не взлетели из-за того, что государство жестко регулировало их, в том числе на социально значимые товары», — отметил Головченко.