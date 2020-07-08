Виктор Бабарико сообщил из СИЗО КГБ, что у него «все более-менее хорошо»

Претендующий на пост президента бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико передал в письме из СИЗО КГБ, что у него «все более-менее хорошо», сообщила во время стрима 8 июля представитель его штаба Мария Колесникова.

«Самый частый вопрос, который мы получаем, связан с ситуацией вокруг Эдуарда и Виктора Бабарико, что о них слышно, — сказала она. — На самом деле мы не располагаем никакой другой информацией, кроме той информации, которая есть в СМИ, потому что адвокаты Виктора и Эдуарда связаны подпиской о неразглашении. Это значит, что всей информацией, которую они получают, они не могут с нами делиться».

По словам Колесниковой, 7 июля ей пришло письмо от Виктора Бабарико, датированное 5 июля, в котором он пишет, что у него «все более-менее хорошо», и выражает надежду на то, что у его команды «все двигается по плану». Он также написал, что «особо не ожидает новостей», поскольку письма в СИЗО КГБ «доходят с трудом».

«Я лично, коллеги и друзья — мы направляем очень много писем, но судя по тому, что ответов на наши письма не содержится [в письмах Бабарико], мы понимаем, что, скорее всего, они не доходят, — отметила Колесникова. — Несмотря на это Виктор Дмитриевич пишет: "Творческий потенциал, я уверен, не ослабевает. Всем передавайте приветы. Думаю, что важно помнить, что вместе мы победим, или вместе — к лучшему"».

Представитель штаба также сообщила, что родственники задержанной Елены Карагачевой оповестили их о получении письма от нее из СИЗО КГБ. Карагачева — член инициативной группы и личный помощник Бабарико, работала с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет. Она была задержана 1 июля департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, по информации правозащитников, ее обвиняют в уклонении от уплаты суммы налогов и сборов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, по ч. 2 ст. 243 УК.

«Буквально несколько минут назад мы получили информацию от родственников Елены Карагачевой, что ее письмо тоже дошло. Она передает, что с ней все в порядке, что она в спокойном состоянии находится, бодра, желает нам всем победы и удачи», — сказала Колесникова.

О других фигурантах уголовных дел, связанных с «Белгазпромбанком» и Виктором Бабарико, команде экс-банкира известно мало. «Но весь штаб очень солидарен со всеми семьями, коллегами и друзьями тех, кто сейчас находится в СИЗО КГБ или других тюрьмах. Пожалуйста, не сдавайтесь. Мы знаем, как вам сейчас очень тяжело, мы всем сердцем с вами, мы вас всех поддерживаем. Мы уверены, что справедливость восторжествует и будет все хорошо», — заявила представитель штаба.