Команда Виктора Бабарико планирует создать политическую партию

Команда претендующего на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико планирует создать политическую партию, заявила во время стрима 8 июля представитель его штаба Мария Колесникова.

На вопрос, будут ли они регистрировать партию, Колесникова ответила: «Да, у нас есть такой план. Ничего более подробного я пока сказать не могу, потому что это сложный и длительный процесс, но такой план у нас есть».

Бабарико заявлял, что намерен остаться в политике при любом варианте развития политических событий в стране. По его словам, к такому решению его подтолкнули в том числе действия властей касательно «Белгазпромбанка».

Сейчас Бабарико находится в СИЗО КГБ. Он, а также его сын и руководитель его инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений. Известно, что им предъявлены обвинения, но адвокатам запретили сообщать, по каким статьям Уголовного кодекса.

Период регистрации кандидатов в президенты начался 5 июля и продлится до 14 июля. Выборы президента назначены 9 августа.