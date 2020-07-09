На Донбассе разминируют 13 новых участков

Тринадцать новых участков разминирования предварительно согласовано на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщил Офис президента Украины.

Заседание прошло 8 июля в уже традиционном формате видеоконференции. В дальнейшем должно быть согласовано еще семь участков. С этой целью 14 июля пройдет дополнительное заседание рабочей группы по безопасности.

Украинская делегация заявила о необходимости и готовности обеспечить пропуск граждан через все пункты, «однако вовпрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны», отмечается в итоговом релизе ОПУ. В то же время поддержку нашла позиция украинской делегации о возможности открытия двух новых пунктов пропуска в Луганской области в течение четырех месяцев.

Кроме того, представители Киева потребовали «установления постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня», в том числе с учетом ситуации, сложившейся в Луганской области из-за крупных лесных пожаров. Получены гарантии безопасности полетов гражданских воздушных судов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины для ликвидации огня вблизи линии фронта.

Обсуждена проблема недопуска наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированные территории. «Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме», — подчеркивается в сообщении Офиса президента. Представитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ.

Украинская делегация «в очередной раз подтвердила готовность к как можно скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и заявила, что ждет письменного подтверждения от другой стороны». Т.н. МИД ДНР сообщил, что готов до 10 июля представить свой список для обмена, однако возник спор из-за количества категорий, под которые подпадают освобождаемые.

5 мая нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский усилил состав делегации Киева для активизации переговорного процесса. Помимо нынешнего обновленная делегация приняла участие в пяти заседаниях ТКГ: 14 и 27 мая, 10, 15 и 25 июня. Следующее планируется 22 июля.