Президент Казахстана объявил о второй волне коронавируса и ввел двухнедельный карантин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеобращении заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии, и призвал казахстанцев не паниковать.
«Угрозу коронавируса недооценивать нельзя. Продолжать думать, что это обычный грипп, — ошибочно. Это гораздо более коварная и опасная болезнь», —
Он отметил, что благодаря жестким и решительным мерам, предпринятым в стране, удалось спасти многие жизни.
«Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», — добавил президент.
Он сообщил, что принято решение ввести двухнедельный карантин в стране, и призвал граждан не паниковать и не скупать лекарства, «создавая ажиотажный спрос на них», а также не допускать панику в обществе.
Токаев также сказал, что принял решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии.
В стране за последние сутки зафиксировано 1376 случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии — 51 059. Умерли 264 человека.
Коронавирусом переболел и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.