«Мингорсвет» массово меняет кронштейны на осветительных мачтах ради экономии десятков миллионов рублей

На развязках МКАД с проспектом Партизанским, улицами Шаранговича и Тимирязева идет масштабная замена кронштейнов на осветительных мачтах.

Из-за большого потока транспортных средств и обработки главных городских магистралей противогололедными реагентами в зимний период образуется крайне агрессивная внешняя среда. Она буквально на глазах съедает металлоконструкции вдоль дорог. Окраску осветительных мачт приходилось производить не реже одного раза в два года. Стоимость покраски одного рожка — около 320 рублей. Умножьте их на две тысячи светильников вдоль одной только МКАД, и станет понятен масштаб затрат городского бюджета, пишет агентство «Минск-Новости» .

В 2014 году сотрудники «Мингорсвета» предложили максимально минимизировать затраты на лакокраску за счет обработки кронштейнов методом горячего цинкования. После чего первоначальный облик они сохраняют 20–30 лет, в течение которых не требуется ни покраска, ни прочие профилактические работы.

В последние годы стали применять аналогичное антикоррозийное покрытие и на опоры, мачтовые щитки, шкафы управления.

По словам директора «Мингорсвета» Славомира Гриневича, в структуре затрат на наружное освещение до 60 % приходится на стоимость электроэнергии. Значит, экономят именно на ней. В частности, на активное внедрение светодиодных ламп (по 3–4 тыс. единиц в год), у них на порядок больше возможностей с точки зрения реализации идей умного света, чем у натриевых светильников.

Так, светодиодные создают освещение, максимально приближенное к натуральному, при котором сохраняются естественные цвета окружающих предметов. Но главное — у них есть возможность изменять мощность светового потока: в 20:00, когда улицы полны людей, они будут светить в полный накал, а в 3:00 — лишь в половину. У каждой светоточки индивидуальный IP-адрес, за счет чего создается нужный уровень освещенности, идет поиск неисправностей в режиме онлайн.

Несмотря на рост количества светильников в городе за последние четыре года (в 2017-м было около 140 тыс., сегодня — более 158 тыс.), их совокупное энергопотребление осталось практически неизменным.

И напоследок самый любопытный метод экономии эксплуатационных затрат инфраструктуры Минска. В парках и скверах для защиты от коррозии приземной части металлических опор освещения торшерного типа работники «Мингорсвета» начали применять термоусадочную трубу, защищающую опоры от собак, которые любят их метить. Металл за 8–10 лет буквально сгорал, и его приходилось менять. Кто нес дополнительные затраты? Конечно же, не владельцы собак.