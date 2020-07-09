Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации минимум двух убийств.

Фургал был организатором ряда покушений на предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах, сообщается на сайте СК.

«Продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.

После задержания губернатора оперативно отправили в Москву. Помимо Фургала ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников ОПГ, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.