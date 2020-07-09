Правительство утвердило положение о возмещении расходов на электроснабжение жилья

Совет министров утвердил положение о возмещении гражданам расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда.

Как сообщила пресс-служба правительства, речь идет о возмещении гражданам части расходов на работы по электроснабжению для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Согласно постановлению от 6 июля № 403, расходы возмещаются гражданам, которые включены районными, городскими исполкомами, администрациями районов Минска в списки на возмещение.

Суммы возмещения рассчитываются районными, городскими исполкомами, администрациями районов в Минске и перечисляются на банковский счет гражданина в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.

Этим же постановлением утверждено положение о порядке расчета размера частичного возмещения гражданам средств при подключении новых потребителей природного газа к объектам газораспределительной системы, построенным с привлечением средств граждан.

Право разъяснять вопросы применения постановления предоставлено Министерству энергетики.

Документ вступает в силу 17 июля 2020 года.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 14 апреля подписал указ № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда».

Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.

В соответствии с указом гражданам будут возмещать за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.

Лукашенко также поручил правительству совместно с госорганами и местными властями решить широкий перечень вопросов, связанных с жизнью граждан. Это предусмотрено распоряжением № 119рп от 1 июля «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».

Госорганы должны утвердить программу по увеличению потребления электричества для отопления, подогрева воды и приготовления пищи, а также создать наиболее благоприятные условия для повсеместного использования электротранспорта.