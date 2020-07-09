Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в минском ресторане быстрого питания

На электронную почту заведения общепита по проспекту Дзержинского пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании. На место выезжала саперно-пиротехническая группа.

По сообщению пресс-службы МВД, утром 9 июля в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от работников заведения общественного питания. По электронной почте в организацию пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанном здании.

На место прибыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, иные службы. Персонал заведения самостоятельно покинул здание, посетителей внутри не было.

Опасных веществ в помещении не нашли, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа.