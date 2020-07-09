Компанию Amazon оштрафовали за поставки в Крым

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Министерство финансов США оштрафовало Amazon за нарушение санкций, связанных с Крымом, Ираном и Сирией. Компания признала вину и согласилась выплатить наложенный штраф.

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что Amazon оштрафована на 134 523 доллара за нарушение различных санкций. В частности, речь идет о поставках товаров и предоставлении услуг лицам, в отношении которых предусмотрены санкции, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране, передает РБК.

В Минфине США сообщили, что с 15 ноября 2011 года по 18 октября 2018 года люди, находившиеся в Крыму, Сирии и Иране, размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon. Помимо этого выяснилось, что услугами Amazon пользовались лица, которые нарушали различные международные законы, а также правила целого ряда стран (в том числе ДР Конго и Зимбабве).

В Минфине США указали, что Amazon нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий. Так, авторы заказов в Ялте могли спокойно воспользоваться услугами компании, допустив лишь орфографическую ошибку в слове «Крым», — автоматические скрининговые системы распознать ее не смогли. Еще 362 транзакции с Крымом Amazon должна была раскрыть OFAC, но не раскрыла (сами сделки были разрешенными, поскольку проводились в соответствии с Генеральной лицензией).

В соответствии с санкциями, принятыми в декабре 2014 года, Министерство финансов может накладывать санкции на лиц и компании, которые работают в Крыму. Помимо этого, запрещены вывоз, реэкспорт, продажа или поставка в Крым товаров, услуг и технологий.
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Тэги: США Amazon аннексия Крыма антироссийские санкции

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