Рапота: налоговый маневр породил основную проблему белорусско-российских отношений

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Реализация Россией налогового маневра в нефтяной сфере породила основную проблему белорусско-российских экономических отношений, заявил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота во время онлайн-лекции.

«Самая большая и самая непростая проблема — это экономическое взаимодействие. Это, пожалуй, то, что у нас, у структур Союзного государства, занимает львиную долю времени», — сказал Рапота.

Время от времени, констатировал Рапота, возникают конфликты интересов, в том числе и по ценам на газ, на нефть, условиям поставок товаров.

«В чем же проблема? Когда задумывалось Союзное государство, на конечном этапе предполагалось создание некой единой государственной структуры. Со своей конституцией, валютой, с единым экономическим, транспортным, энергетическим пространством. С гармонизированным или единым налоговым кодексом, с единой финансовой политикой», — напомнил Рапота.

Венцом всего этого должно стать принятие конституционного акта, добавил он.

«То есть создание единых пространств должно привести к этому. И это самое сложное в нашей деятельности в силу разных причин. В прошлом году в России был введен налоговый маневр, который отразился на ценах на энергоносители. Особенно на ценах экспортеров», — констатировал Рапота.

Белорусская сторона, напомнил он, поставила вопрос о том, что в результате этого маневра Беларусь несет потери.

«Не знаю, насколько можно считать это убытками, но, во всяком случае, планы формирования бюджета оказались нарушены. Российская сторона заявила: хорошо, мы готовы над этим подумать, но давайте все-таки решим, какую схему, какое (интеграционное) образование мы выстраиваем. И вот были созданы рабочие группы по 31 дорожной карте, которые, по идее, должны ответить на этот вопрос», — рассказал Рапота.

Однако окончательного ответа по схеме интеграции пока нет, уточнил он.

«А вопросы ценообразования (на энергоносители. — ред.) стали предметом обсуждения. Это, пожалуй, основная проблема, которая возникла в наших экономических отношениях. И которая, наверное, отражается и на политических отношениях», — резюмировал Рапота.

Как сообщалось, согласно последним оценкам белорусских властей из-за последствий налогового маневра в нефтяной отрасли России Беларусь может потерять 6,4 млрд долларов.

«Правительство считает, что налоговый маневр приведет к потерям белорусской экономики в размере около 6,7 млрд долларов в 2019—2024 годах, включая потери в размере 1,7 млрд долларов для государственного бюджета», — говорится в проспекте эмиссии июньского выпуска белорусских евробондов.
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Тэги: налоговый маневр Беларусь-Россия Персона: Григорий Рапота

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