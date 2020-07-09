Видеофакт. Пьяного водителя задерживали с погоней в Витебске

В ночь на 8 июля инспекторы задержали в Витебске нетрезвого водителя, сообщили в областной ГАИ.

Водитель Dodge Caravan ехал по улице Лазо. Сигнал об остановке он проигнорировал и попытался скрыться.

На перекрестке проспекта Фрунзе с улицей Берестеня он остановился, однако из автомобиля выйти отказался и повторно попытался скрыться. Экипаж ГАИ настиг его и заблокировал путь. После остановки машины водитель пересел на пассажирское сиденье, заблокировал двери и отказался выйти. Инспекторы разбили стекло двери и разблокировали автомобиль.