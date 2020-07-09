Минздрав расширил список стран, по прибытии из которых не нужна самоизоляция

По состоянию на 8 июля из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 дополнительно исключены 12 стран.

В список вошли Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зелендия, Сан-Марино, Тайланд и Тунис.

По данным Минздрава за 25 июня, самоизоляция также не нужна вернувшимся из Австралии, Египта, Израиля, Грузии, Канады, Казахстана, Нидерландов, Британии, ОАЭ, Южной Кореи, Сингапура, США, Турции и Японии. Вероятно, позицию по Казахстану изменят из-за второй волны коронавируса там.

Лица, прибывшие из указанных выше стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.