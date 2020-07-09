В Минске госпитализировали 24-летнего мотоциклиста

По данным следствия, вечером 8 июля 23-летний молодой человек, управляя автомобилем KIA RIO, совершил столкновение с мотоциклом YAMAHA на перекрестке улиц Пономаренко — Бельского.

Фото: СК

В УСК по городу Минску уточнили, что 24-летний водитель мотоцикла госпитализирован, водитель KIA не пострадал.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии просят обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.