Европарламент обсуждает ситуацию в Беларуси

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В Европарламенте на заседании 9 июля обсуждают ситуацию в Беларуси накануне президентских выборов.

«Мы решительно осуждаем задержания мирных демонстрантов и требуем освобождения политзаключенных», — заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Петрас Ауштравичюс заявил, что в Беларуси «наблюдается систематическая имитация избирательных процессов». «Общественное недовольство государственной политикой переполнило чашу терпения. Люди хотят перемен», — сказал он.

Трансляция мероприятия ведется на сайте Европарламента, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС президентские выборы-2020 Персона: Петрас Ауштравичюс Роберт Бедронь

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