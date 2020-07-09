Европарламент обсуждает ситуацию в Беларуси

В Европарламенте на заседании 9 июля обсуждают ситуацию в Беларуси накануне президентских выборов.

«Мы решительно осуждаем задержания мирных демонстрантов и требуем освобождения политзаключенных», — заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Петрас Ауштравичюс заявил, что в Беларуси «наблюдается систематическая имитация избирательных процессов». «Общественное недовольство государственной политикой переполнило чашу терпения. Люди хотят перемен», — сказал он.