Александр Лукашенко «хорошо воспринимает» альтернативные точки зрения. Об этом он заявил 9 июля в Минске на встрече с представителями ряда СМИ.

Фото: president.gov.by

«Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, «на уровне президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения». «Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно», — отметил глава государства.

Следует отметить, что журналисты БелаПАН/Naviny.by на встречу с главой государства не приглашены, как и представители ряда других негосударственных СМИ, в том числе Tut.by, Onliner.by, «Радыё Свабода», «Комсомольская правда». Пока нет официальной информации о том, журналисты каких СМИ участвуют во встрече с Лукашенко.