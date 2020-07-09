Белорусские таможенники выявили грузовик-двойник, везший контрабанду в Россию

Фура с контрабандным товаром была остановлена сотрудниками Оперативной таможни на трассе Р-21 недалеко об границы с Россией.

По документам в прицепе из Германии в Россию перевозились почти семь тонн кабельных лотков, по факту же оказалось, что рефрижератор был заполнен зеленью и фруктами.

Проверка показала, что сопроводительные документы на товар, а также документы на грузовик Volvo и таможенная пломба подделаны и полностью копируют документы на другой грузовик, который действительно вез из Германии в Россию кабельные лотки и пересек границу Беларуси в пункте пропуска «Козловичи».