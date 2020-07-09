Белорусские таможенники выявили грузовик-двойник, везший контрабанду в Россию

/ Общество
Просмотров: 680

Фура с контрабандным товаром была остановлена сотрудниками Оперативной таможни на трассе Р-21 недалеко об границы с Россией.

По документам в прицепе из Германии в Россию перевозились почти семь тонн кабельных лотков, по факту же оказалось, что рефрижератор был заполнен зеленью и фруктами.

Проверка показала, что сопроводительные документы на товар, а также документы на грузовик Volvo и таможенная пломба подделаны и полностью копируют документы на другой грузовик, который действительно вез из Германии в Россию кабельные лотки и пересек границу Беларуси в пункте пропуска «Козловичи».

Более 18 тонн контрабандного груза — лук порей, малина, ежевика, смородина, персики и груши — были оценены в 51 тысячу рублей. Автомобиль задержан, начат административный процесс. После экспертиз могут быть возбуждены уголовные дела по статьям за подделку документов, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: контрабанда

Другие материалы на эту тему:

16 и 17 лет колонии. Предприниматель и таможенник осуждены за контрабанду гашиша

16 и 17 лет колонии. Предприниматель и таможенник осуждены за контрабанду гашиша

Наш ответ России. МВД обеспокоено ростом контрабанды с территории РФ

Наш ответ России. МВД обеспокоено ростом контрабанды с территории РФ

В США белорусу дали 15 лет тюрьмы за контрабанду прицелов

В США белорусу дали 15 лет тюрьмы за контрабанду прицелов

Коррупционный дым застит глаза белорусской таможне?

Коррупционный дым застит глаза белорусской таможне?