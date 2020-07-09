На оппозиционера Сергея Спарыша завели уголовное дело

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Возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Спарыша — активиста оргкомитета партии «Народная Грамада», который модерировал несколько телеграм-каналов.

Как сообщает правозащитный сайт «Весна», уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Правозащитники предполагают, что дело также связано с инцидентом на избирательном пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно 29 мая.

Сейчас Спарыш находится в столичном центре изоляции правонарушителей. Он был задержан 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов в штатском силой вытащили активиста из квартиры почти без одежды. Его доставили в изолятор отбывать 15-суточный арест за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая, которое суд расценил как несанкционированную акцию.

По данным правозащитников, на сегодня 17 человек находятся под стражей в рамках уголовного дела по статье 342 («дело Тихановского»). Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. 13 из них признаны политическими заключенными.
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Тэги: Народная Грамада белорусская оппозиция Персона: Сергей Спарыш

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