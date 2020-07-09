Гостям праздника «Александрия собирает друзей» покажут школу, где учился Лукашенко
11 и 12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района пройдет традиционный фестиваль «Александрия собирает друзей».
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В 2018 году глава государства приезжал в свою старую школу на линейку 1 сентября.
Фестивальные мероприятия начнутся в 14:00. В 17:00 состоится открытие праздника. Основным же событием фестиваля станет гала-концерт «Моя Александрия». Он начнется в 21:30.
В концерте примут участие Анатолий Ярмоленко и группа «Сябры», Александр Солодуха, Ирины Билык, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Владимир Гостюхин, Денис Майданов, Саша Немо, «Белорусские песняры», «Чистый голос» и многие другие исполнители и коллективы.
По традиции, на гала-концерте будет присутствовать президент Беларуси.