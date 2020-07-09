Лукашенко: свобода слова в любом государстве ограничена законом, поэтому здесь мы наведем порядок

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом, поэтому здесь мы наведем порядок», — заявил Александр Лукашенко 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети интернет, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений. Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию [негатива], тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство».

Лукашенко обратил внимание на то, что «в отдельных массмедиа в последнее время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему глава государства проводит встречи с активами». «Якобы что-то чрезвычайное происходит, и поэтому президенту приходится реагировать как пожарному. Так вот: нет никакой чрезвычайщины», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, он встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию. «Мы должны откровенно с вами поговорить по тем вопросам, прежде всего, которые волнуют вас», — сказал он.

Лукашенко заявил, что для рынка массмедиа «важным фактором является наличие государственных СМИ», и в Беларуси их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ, добавил он.

Какие именно «крупнейшие СМИ» присутствуют на встрече, пресс-служба Лукашенко не сообщает. Есть ли среди участников представители каких-либо негосударственных массмедиа, неизвестно. Журналистов БелаПАН, TUT.by, Onliner.by, «Радыё Свабода», «Комсомольской правды» на встречу с главой государства не приглашали.