Биржа: доллар и евро продолжают падать

Торги в четверг на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным падением американской и европейской валют.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

доллар — 2,4332 белорусского рубля (-0,0067 пункта);

евро — 2,7541 белорусского рубля (-0,0005 пункта);

российский рубль — 3,4319 белорусского рубля за 100 российских (+0,0018 пункта).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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