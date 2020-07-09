Биржа: доллар и евро продолжают падать

/ Экономика
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Торги в четверг на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным падением американской и европейской валют.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • доллар — 2,4332 белорусского рубля (-0,0067 пункта);
  • евро — 2,7541 белорусского рубля (-0,0005 пункта);
  • российский рубль — 3,4319 белорусского рубля за 100 российских (+0,0018 пункта).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: валюта

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