Биржа: доллар и евро продолжают падать
Торги в четверг на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным падением американской и европейской валют.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
- доллар — 2,4332 белорусского рубля (-0,0067 пункта);
- евро — 2,7541 белорусского рубля (-0,0005 пункта);
- российский рубль — 3,4319 белорусского рубля за 100 российских (+0,0018 пункта).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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