На фоне дела «Белгазпромбанка»: польский владелец «Идея Банка» думает о его продаже

Польский Getin Holding, который владеет белорусским ЗАО «Идея Банк», рассматривает предложения о продаже дочернего банка в Беларуси.

Как сказано в сообщении польской компании, получены два необязательных предложения о продаже акций «Идея Банка», акционеры вступили в соответствующие переговоры.

Польская компания также сообщает, что потенциальные покупатели смогут провести проверку финансового положения белорусского банка, и после этого могут быть определены условия сделки.

«О последующих этапах сделки» по продаже акций белорусского банка Getin Holding намерен информировать посредством официальных сообщений, говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании.

Напомним, польский финансовый холдинг Getin Holding S.A. купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка» в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.

В 2014 году тогдашний заместитель председателя правления Getin Holding Рафал Ющак заявлял, что «мы очень верим в Беларусь» и что польский холдинг рассматривает Беларусь с точки зрения «длинных» инвестиций.

«Для нас это очень интересная страна, особенно сегодня, когда мы видим, что происходит в России и Украине. В Беларуси мы работаем не первый год и смотрим на эту страну не как краткосрочный инвестор, а как «длинный» инвестор», — отмечал Ющак.

На данный момент польскому Getin Holding принадлежит почти 100% белорусского «Идея Банка», сообщается на сайте кредитной организации.

Нынешняя ситуация происходит на фоне разрастающегося дела «Белгазпромбанка», чей бывший глава Виктор Бабарико принял решение баллотироваться в президенты. В настоящее время он обвиняется по ряду статей УК и находится в СИЗО КГБ.