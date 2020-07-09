На пятницу объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 10 июля в некоторых районах страны усилится ветер (порывы будут достигать 15-20 м/с), а днем прогремят грозы.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

При порывистом ветре они  советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Тэги: сильный ветер грозы

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