Для Андрея Втюрина прокурор затребовал 14 лет колонии
Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин может быть осужден на 14 лет колонии строго режима.
Такую меру наказания для бывшего высокопоставленного чиновника попросила избрать сторона обвинения 9 июля в ходе судебного процесса, сообщает
Андрей Втюрин обвиняется в получении взяток на сумму порядка 190 тысяч долларов за содействие коммерческим организациям при закупках оборудования и программного обеспечения для государственных нужд.
Прокурор также просит суд лишить Втюрина звания полковника и конфисковать у него 192 тысячи долларов.
Обвиняемыми по делу всего проходят 16 человек, в том числе бывший гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Процесс в Верховном суде начался 10 марта. Ожидается, что приговор будет вынесен в конце июля. По амнистию Втюрину могут сократить срок заключения на один год.
В начале судебного процесса Втюрин вину признал, но заявил о наличии сомнений в квалификации обвинением его действий.