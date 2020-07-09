Для Андрея Втюрина прокурор затребовал 14 лет колонии

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Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин может быть осужден на 14 лет колонии строго режима.

Такую меру наказания для бывшего высокопоставленного чиновника попросила избрать сторона обвинения 9 июля в ходе судебного процесса, сообщает Радыё Свабода.

Андрей Втюрин обвиняется в получении взяток на сумму порядка 190 тысяч долларов за содействие коммерческим организациям при закупках оборудования и программного обеспечения для государственных нужд.

Прокурор также просит суд лишить Втюрина звания полковника и конфисковать у него 192 тысячи долларов.

Обвиняемыми по делу всего проходят 16 человек, в том числе бывший гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Процесс в Верховном суде начался 10 марта. Ожидается, что приговор будет вынесен в конце июля. По амнистию Втюрину могут сократить срок заключения на один год.

В начале судебного процесса Втюрин вину признал, но заявил о наличии сомнений в квалификации обвинением его действий.
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Тэги: дело Втюрина Персона: Андрей Втюрин Сергей Сиводедов

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