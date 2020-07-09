Дело «Белгазпромбанка». КГК подтвердил задержание бывшего начальника финансовой милиции

Бывший директор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Анатолий Громович задержан в рамках «дела «Белгазпромбанка».

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь КГК Кирилл Данилов, «да, мы подтверждаем это задержание».

По его словам, бывший начальник финансовой милиции задержан «в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников банка [«Белгазпромбанка»]. Пока это вся информация».

Громович возглавлял ДФР с января 2002 до ноября 2006-го. Он задерживался и ранее — в январе 2009-го. Слушание дела началось 21 мая 2010-го, заседания проводились в закрытом формате. К уголовной ответственности были привлечены 36 человек, большинство из которых являлись должностными лицами таможни «Западный Буг» (в том числе два заместителя начальника таможни и начальник поста) и управления КГБ по Брестской области (бывшие заместитель начальника управления, а также начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией). По оценкам следствия, от неуплаты таможенных платежей государству был нанесен ущерб в размере свыше 30 млрд рублей.

В результате Белорусский военный суд 15 ноября 2011-го принял решение прекратить производство по уголовному делу в отношении девяти фигурантов за отсутствием в их деяниях состава преступления. Эти люди имели право на полную реабилитацию, вплоть до восстановления на прежнем рабочем месте.

Еще 25 обвиняемых признаны невиновными за недоказанностью в части совершенных преступлений. В их числе Анатолий Громович и бывший замначальника таможни «Западный Буг» Евгений Селиванов.

В отношении еще четырех обвиняемых уголовные дела, по решению БВС, должны были быть направлены в Генеральную прокуратуру для нового предварительного расследования.

По информации портала tut.by, в 2012 году Громович вошел в состав совета директоров российского «СтарБанка», которому в Беларуси принадлежал «ИнтерПэйБанк» (ранее «Кредэксбанк»). В 2015 году акционеры приняли решение о ликвидации «ИнтерПэйБанка». Это решение последовало после того, как Нацбанк отозвал у «ИнтерПэйБанка» все лицензии на осуществление банковской деятельности.

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