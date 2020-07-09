Минздрав: COVID-19 в Беларуси заразились почти полтысячи беременных

Процент беременных, инфицированных коронавирусом COVID-19, в Беларуси минимален, заявила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда.

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На пресс-конференции в Минске 9 июля она отметила, что с начала распространения коронавирусной инфекции, это заболевание было выявлено примерно у 500 беременных, в то время как на конец первого квартала 2020 года на учете в женских консультациях состояло 51.880 беременных.

«Это небольшая цифра, — отметила Кеда. — И слава богу, у нас не было тяжелых пациенток, не было случаев, которые бы привели к каким-то критическим ситуациям».

По ее словам, у 20-30% беременных была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом.

«У нас разработана система помощи таким беременным в зависимости от тяжести их состояния, срока беременности. В каждом районе или области определен роддом или отделение, куда такая пациентка направляется. При необходимости пациенток (такие случаи были и есть) переводим в учреждения здравоохранения республиканского уровня», — рассказала Кеда.

Она отметила, что для родоразрешения пациенток с коронавирусом были определены отдельные роддома или родильные отделения. В Минске это роддом 6-й городской клинической больницы.

Представитель Минздрава также сообщила, что за период пандемии в стране все роды у беременных с коронавирусом разрешились благополучно, ни у одного из новорожденных COVID-19 не обнаружен.

По ее словам, мировой и белорусский опыт говорят о том, что беременные и новорожденные «не подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем другие».

Кеда также отметила, что для минимизации риска заражения беременных коронавирусом ограничено посещение ими женских консультаций, разграничены потоки пациентов в поликлиниках.

До сих пор действуют ограничения на посещение беременных и рожениц в больницах и роддомах, на проведение партнерских родов.

Процент беременных, инфицированных коронавирусом COVID-19, в Беларуси минимален, заявила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда.

На пресс-конференции в Минске 9 июля она отметила, что с начала распространения коронавирусной инфекции, это заболевание было выявлено примерно у 500 беременных, в то время как на конец первого квартала 2020 года на учете в женских консультациях состояло 51.880 беременных.

«Это небольшая цифра, — отметила Кеда. — И слава богу, у нас не было тяжелых пациенток, не было случаев, которые бы привели к каким-то критическим ситуациям».

По ее словам, у 20-30% беременных была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом.

«У нас разработана система помощи таким беременным в зависимости от тяжести их состояния, срока беременности. В каждом районе или области определен роддом или отделение, куда такая пациентка направляется. При необходимости пациенток (такие случаи были и есть) переводим в учреждения здравоохранения республиканского уровня», — рассказала Кеда.

Она отметила, что для родоразрешения пациенток с коронавирусом были определены отдельные роддома или родильные отделения. В Минске это роддом 6-й городской клинической больницы.

Представитель Минздрава также сообщила, что за период пандемии в стране все роды у беременных с коронавирусом разрешились благополучно, ни у одного из новорожденных COVID-19 не обнаружен.

По ее словам, мировой и белорусский опыт говорят о том, что беременные и новорожденные «не подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем другие».

Кеда также отметила, что для минимизации риска заражения беременных коронавирусом ограничено посещение ими женских консультаций, разграничены потоки пациентов в поликлиниках.

До сих пор действуют ограничения на посещение беременных и рожениц в больницах и роддомах, на проведение партнерских родов.