Под Гродно бесправник на «Мицубиси» вылетел в кювет и перевернулся — он в реанимации

34-летний бесправник серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Гродненском районе.

Авария произошла глубокой ночью на дороге Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, молодой человек ехал в сторону деревни Индура. Выбрав небезопасную скорость, он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся и лег на крышу.

С травмами груди и ребер он был госпитализирован в реанимацию.

По предварительным данным, водитель был нетрезв в момент ДТП.

В ГАИ отметили, что мужчина 38 раз привлекался к административной ответственности. В этом году его уже задерживали за вождение «под мухой».