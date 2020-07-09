Под Гродно бесправник на «Мицубиси» вылетел в кювет и перевернулся — он в реанимации

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34-летний бесправник серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Гродненском районе.

Авария произошла глубокой ночью на дороге Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, молодой человек ехал в сторону деревни Индура. Выбрав небезопасную скорость, он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся и лег на крышу.

С травмами груди и ребер он был госпитализирован в реанимацию.

По предварительным данным, водитель был нетрезв в момент ДТП.

В ГАИ отметили, что мужчина 38 раз привлекался к административной ответственности. В этом году его уже задерживали за вождение «под мухой».
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Тэги: ДТП пьянство за рулем бесправник Город: Гродно

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