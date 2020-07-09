Белорусы продолжают умирать от COVID-19

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По официальным данным Минздрава, в Беларуси уже 499 человек скончались от COVID-19.

Фото pixabay.com

В Минздраве умерших называют «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, всего на территории страны зарегистрированы 64 411 человек с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели и выписаны 53 609 пациентов.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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