Белорусы продолжают умирать от COVID-19

По официальным данным Минздрава, в Беларуси уже 499 человек скончались от COVID-19.

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В Минздраве умерших называют «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, всего на территории страны зарегистрированы 64 411 человек с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели и выписаны 53 609 пациентов.

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