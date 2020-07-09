Где в Минске можно сдать платный тест на антитела к COVID-19

В Минске начали проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 на платной основе.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, в списке медучреждений, где желающие могут сдать анализ, десять столичных поликлиник:

3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района (ул. Воронянского, 13/2);

6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района (ул. Ульяновская, 5);

14-я центральная районная поликлиника Партизанского района (ул. Фроликова, 2);

25-я центральная районная поликлиника Московского района (ул. Рафиева, 60);

39-я городская поликлиника Московского района (ул. Каролинская, 3);

8-я городская поликлиника (ул. Никифорова, д. 3);

29-я городская поликлиника (ул. Казинца, 94);

33-я городская студенческая поликлиника (ул. Сурганова, 45/4);

35-я городская поликлиника (ул. Серова, 15);

38-я городская поликлиника (ул. Воронянского, 50/1).

Как пояснили в Минздраве, тесты на антитела каждая из указанных поликлиник закупала самостоятельно, поэтому может быть разница в стоимости услуги. Цены нужно уточнять в медучреждениях.

В июне в Беларуси появилась услуга по сдаче теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирусную инфекцию COVID-19 на платной основе для выезжающих за рубеж.

Лабораторное тестирование на коронавирус проводится в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в областных центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева, а также Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 рубля, для иностранных граждан — 56,63 рубля.