«ГосСМИ начали говорить об опасности государству и угрозе стабильности со стороны негосударственных медиа»

Во время нынешней президентской кампании зафиксирован факт того, что управляемые государством СМИ представляют негосударственные медиа угрозой стабильности общества.

Фото носит иллюстративный характер

Как заявил глава мониторинговой группы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Алесь Антипенко 9 июля в Минске на презентации итогов первого этапа мониторинга «Освещение президентской кампании 2020 года в белорусских медиа», «государственные медиа, пожалуй, впервые начали говорить об опасности государству, угрозе стабильности общества со стороны негосударственных медиа».

Он отметил, что речь прежде всего шла о телеграм-каналах и «Радыё Свабода».

«Но уже после того, как завершился период мониторинга, вы, наверное, обратили внимание на высказывания господина Давыдько [председатель ОО «Белая Русь», бывший глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, — на фото], который говорил, что враги государства захватили интернет-пространство в нашей стране».

«Главное обвинение в том, что негосударственные медиа пытаются активизировать общество, выполняют функцию координации протестных настроений в обществе. В частности, в «Клубе редакторов» руководитель Белтелерадиокомпании господин [Иван] Эйсмонт отмечал такую негативную роль «Радыё Свабода», которое со своими стримами якобы пытается управлять людьми, принимавшими участие в пикетах или акциях солидарности», — добавил Антипенко.

19 июня — в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты — в разных городах Беларуси прошли пикеты. Люди становились в «живые цепи» вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами и участниками избирательной кампании.

В результате по всей стране произошли задержания участников акций солидарности, а также журналистов, которые их освещали. Так, по данным БАЖ, в Минске были задержаны журналисты Александра Дынько и Андрей Рабчик («Радыё Свабода»), Ирина Ареховская, видеооператор Reuters Владимир Костин, журналисты Мария Войтович и Артем Майоров («Еврорадио»), фотограф tut.by Вадим Замировский, журналист Анастасия Занько (Onliner.by), в Гомеле — Лариса Щирякова («Белсат»), в Могилеве — Анжелика Василевская (tut.by) и независимый журналист Алесь Соболевский, в Бобруйске — Алеся Латинская.

На следующий день в Ганцевичах (Брестская область) произошло жесткое задержание более 10 участников «цепи солидарности», а также корреспондентов газеты «Ганцавіцкі час» Сергея Багрова и Александра Позняка, освещавших это событие. Несмотря на то что журналисты выполняли свою работу, их обвинили в неповиновении милиции и участии в несанкционированном мероприятии. В результате Багров был наказан 15 сутками ареста, Позняк — штрафом в размере 810 рублей.

25 июня в Палате представителей министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы» и что они «управляются через телеграм-каналы и через стрим «Радыё Свабода». Говоря о работе корреспондентов «Радыё Свабода» в режиме прямой трансляции на акции «Цепь солидарности» в Минске, Караев заявил, что они «заменили собой стримы Тихановского». «В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: «смещаемся вправо», «смещаемся влево», «разрыв цепочки», — цитировало министра информагентство БелТА. Стоит отметить, что негосударственные медиа на заседание парламента не пустили.

В связи с этими событиями представители журналистского сообщества в комментарии БелаПАН прогнозировали рост давления на независимые СМИ со стороны власти.