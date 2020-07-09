Болгария вновь ввела ряд ограничительных мер из-за роста числа случаев COVID-19
Правительство Болгарии приняло решение вновь ввести ряд ограничительных мер в связи с резким ростом числа случаев коронавирусной инфекции.
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Все спортивные мероприятия в стране вновь постановлено проводить без зрителей.
Количество участников массовых мероприятий (в том числе свадеб) не должно превышать 30 человек.
Региональные власти получили право водить дополнительные ограничительные меры в зависимости от конкретной ситуации.
Как заявил министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев, ухудшение эпидемиологической ситуации во многом вызвано недостатком дисциплины у населения, пренебрегающего необходимыми мерами безопасности.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Болгарии зарегистрировано чуть более 6,3 тысячи случаев COVID-19, скончалось 259 человек.