Болгария вновь ввела ряд ограничительных мер из-за роста числа случаев COVID-19

Правительство Болгарии приняло решение вновь ввести ряд ограничительных мер в связи с резким ростом числа случаев коронавирусной инфекции.

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Как сообщает The Sofia Globe , с 10 июля снова запрещено посещение дискотек, ночных клубов и баров, которые размещаются в закрытых помещениях. Увеселительные заведения под открытым небом должны ограничить число посетителей 50% своей вместимости.

Все спортивные мероприятия в стране вновь постановлено проводить без зрителей.

Количество участников массовых мероприятий (в том числе свадеб) не должно превышать 30 человек.

Региональные власти получили право водить дополнительные ограничительные меры в зависимости от конкретной ситуации.

Как заявил министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев, ухудшение эпидемиологической ситуации во многом вызвано недостатком дисциплины у населения, пренебрегающего необходимыми мерами безопасности.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Болгарии зарегистрировано чуть более 6,3 тысячи случаев COVID-19, скончалось 259 человек.