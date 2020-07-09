Видеофакт. Дружелюбный олененок зачастил на АЗС в Бегомле 09.07.2020 / 18:34 / Общество Просмотров: 589 A- A+ Для многих посетителей одной из бегомольских АЗС (не говоря уже о работниках) посещение олененком заправки стало уже привычным. Очередной визит лесного «зверя» попал на видео. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: АЗС олененок Город: Бегомль Другие материалы на эту тему: «Ситуация напряженная». Российским АЗС в Беларуси не хватает топлива «Лукойл» ввел, а потом отменил лимит на продажу топлива на заправках Оплачивать топливо на АЗС «Белоруснефти» теперь можно через приложение «А-100» ведет переговоры о покупке сети автозаправок