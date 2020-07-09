Видеофакт. Дружелюбный олененок зачастил на АЗС в Бегомле

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Для многих посетителей одной из бегомольских АЗС (не говоря уже о работниках) посещение олененком заправки стало уже привычным.

 

 

Очередной визит лесного «зверя» попал на видео.
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Тэги: АЗС олененок Город: Бегомль

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