Ермошина ответила отказом на предложение сделать подсчет голосов прозрачным

Центризбирком не будет внедрять предложения по повышению уровня прозрачности избирательного процесса, направленные 7 июля Белорусским Хельсинкским комитетом в рамках кампании по наблюдению «Правозащитники за свободные выборы».

Правозащитники предложили ЦИК организовать подсчет голосов таким образом, чтобы члены участковых избиркомов проверяли отметки на всех бюллетенях вместе, а не делили бюллетени между собой и считали голоса по отдельности. Было также предложено демонстрировать наблюдателям отметки на каждом бюллетене.

Глава ЦИК Лидия Ермошина ответила, что в Избирательном кодексе и методическом пособии для участковых избиркомов «предусмотрен конкретный способ и процедура подсчета голосов», но она не предполагает «демонстрацию наблюдателям и объявление отметок в каждом бюллетене».

Председатель комиссии подчеркнула, что «введение таких обязанностей для участковой комиссии требует корректировки Избирательного кодекса».

Центральной комиссии было предложено рекомендовать участковым избиркомам предоставлять наблюдателям заверенную копию протокола о результатах голосования по их просьбе.

На это глава ЦИК ответила, что Избирательный кодекс требует от участковой комиссии «вывесить протокол о результатах подсчета голосов для всеобщего ознакомления», а у наблюдателей есть право «изготовить копию своими силами и средствами».

По ее мнению, чтобы обязать участковые избиркомы выдавать наблюдателям заверенные копии протоколов, необходимо корректировать кодекс.

Правозащитники полагают, что повышению прозрачности избирательного процесса способствовало бы опубликование ЦИК результатов голосования с разбивкой по избирательным участкам.

В ответе Ермошиной сказано, что «в Центральную комиссию не предоставляются протоколы участковых комиссий о результатах подсчета голосов, в связи с чем информация по участкам не публикуется».

Кроме того, правозащитники предложили ЦИК раскрыть все принятые, но не опубликованные постановления. В ответ на это председатель комиссии написала, что «гласность, открытость и прозрачность в деятельности Центральной комиссии не может оцениваться по количеству опубликованных на ее интернет-сайте постановлений».

Она пояснила, что некоторые принятые, но не опубликованные постановления не связаны с выборами, а другие касаются результатов рассмотрения документов о регистрации инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

Вместо массива подобных постановлений, отметила Ермошина, на сайте ЦИК публикуется сводная таблица с данными каждого лица, подавшего документы на регистрацию инициативной группы, и результаты их рассмотрения.

Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.