В сеть «слили» секретный документ на имя Лукашенко

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Сотрудник Белтелерадиокомпании и глава провластного союза журналистов Андрей Кривошеев опубликовал на своей странице в социальной сети секретный документ на имя Александра Лукашенко.

На трех страницах текста, подписанных руководителем Оперативно-аналитического центра при президенте полковником Павлюченко утверждается, в том числе, что действующий глава государства пользуется большой поддержкой в обществе (ОАЦ, ссылаясь на неназванных экспертов, практически гарантирует главе государства 80% доверия граждан).

А вот его оппоненты являются лузерами, которые в своей массе ни на что не способны.

Комментируя указанный документ, известный белорусский политолог Андрей Егоров написал на своей странице в социальной сети, что в советское время «такое называлось "очковтирательство"».

«Это ж какое искусство затирания проблем, какая чистейшая полуправда! Давно было известно, что первое лицо держат в инфо-коконе иллюзорного мира, но документальное подтверждение вижу впервые», — написал он.

Впрочем, Егоров не исключил, что этот «вброс» может быть элементом информационно-пропагандистской войны.

«Суть в том, что они [власть] уничтожили независимую социологию, — отметил эксперт в комментарии Naviny.by. — Данные социально-политических опросов Института социологии всегда были засекреченными, но они были, и по выборам тоже. Социология в этой ситуации могла бы давать реальную картину настроений, что хоть немного охлаждало бы излишний энтузиазм (3% и подобное)».

А с учетом того, что независимой социологии сейчас нет, власть «прибегает к сливам информации, то через Nехта, то вот таким образом».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко Андрей Кривошеев Андрей Егоров

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