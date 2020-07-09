Суды отказали в удовлетворении жалоб Сергея Тихановского

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9 июля в Минске и Гродно прошли суды по жалобам блогера Сергея Тихановского. Суд Московского района Минска отклонил одну из жалоб — за наказание карцером.

Тихановский посчитал это наказание незаконным и обжаловал данную меру. Он был дважды наказан карцером — за то, что сидел на подоконнике, и за паутину на трехметровом потолке.

В Гродненском областном суде Тихановский обжаловал 15-суточный арест за события 29 мая. Но суд оставил его жалобу без удовлетворения. Ни в минском, ни в гродненском суде политзаключенный не присутствовал. С ним не было даже видеосвязи.

Помимо этого, как сообщила БелаПАН супруга блогера, потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская, 9 июля у друга Тихановского в СИЗО отказывались принимать передачу — телевизор, о котором ранее блогер просил в письме.

«Хотя вчера я звонила в СИЗО, и они обещали, что примут телевизор, это не запрещено законом. Но сегодня отказались принимать, ссылаясь на «эпидемиологическую обстановку». При чем тут телевизор? Продуктовые передачи они принимают», — рассказала Тихановская.

Она съездила в СИЗО, чтобы оставить жалобу. «Ко мне вышел сотрудник СИЗО и согласился принять телевизор. Но антенну к нему не принял — не подошла, мол, по каким-то характеристикам. Почему так происходит? Чтобы усугубить положение тех, кто сидит в СИЗО?» — заметила Тихановская.

Автор youtube-канала «Страна для жизни» гомельчанин Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тысяч долларов.

9 июня Следственный комитет сообщил, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Действия одного из них дополнительно квалифицированы по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

16 июня стало известно, что в отношении Тихановского открыто новое уголовное дело — по ст. 191 (воспрепятствование выборам).

Правозащитники объявили Тихановского и его соратников политзаключенными. Организация «Международная амнистия» признала Тихановского и задержанных вместе с ним людей узниками совести.

В защиту блогера высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Тихановский

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